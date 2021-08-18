На въезде в Калугу заменят новый асфальт из-за брака

На въезде в город, на дороге Калуга – Перемышль – Белев – Орел, заменят 400 квадратных метров асфальта, уложенного нынешним летом. Причиной этому стал брак, сообщил утром в среду, 18 августа, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- В ходе проверки качества работ был выявлен брак: отсутствие сцепления между верхним и нижележащим слоем, - рассказал Денисов. - Были определены границы брака - 400 квадратных метров.

Подрядчик уже начал снимать с дороги бракованный слой асфальта.

- Продолжаем внимательно контролировать качество ремонта дорог, - подчеркнул глава администрации.

Плохой асфальт уже начали снимать.