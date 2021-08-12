В Калужской области дорогу к монастырю Оптина пустынь отремонтируют за 120 миллионов рублей

В Калужской области отремонтируют дорогу к монастырю Оптина пустынь. Работы на участке трассы Оптина Пустынь - Нижние Прыски в Козельском районе ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в четверг, 12 августа, в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас началось фрезеровании и обустройство выравнивающего слоя.

Всего будет обновлено 13,8 километра дорожного покрытия. Стоимость проекта составляет более 120 миллионов рублей.

- Срок окончания работ - 1 сентября 2022 года, - подчеркнули в правительстве Калужской области.