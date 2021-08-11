В Калуге набережную Яченского водохранилища перекроют 14 августа

В Калуге движение транспорта по набережной Яченского водохранилища будет запрещено с 8:00 до 00:00 в субботу, 14 августа. Об этом сообщает городская управа.

Проехать нельзя будет на участке от улицы Калуга-Бор до переулка Лаврентьевского.

Ограничения связаны с проведением на набережной Яченского водохранилища фестиваля «Вертолетка-650», приуроченного к юбилею Калуги. Он начнется в 19:00.

В 22:30 14 августа на набережной прогремит салют.