В Калуге ГИБДД оштрафовала 13 мотоциклистов
В Калуге дорожная полиция подвела итоги профилактической акции «Мотоцикл», проходившей в начале августа.
- Расстановка сил и средств осуществлялось с учетом многочисленных обращений граждан, а именно на центральных улицах областного центра и в местах сбора групп мотоциклистов, таких как площадь Театральная и дамба Яченского водохранилища, - сообщили в понедельник, 9 августа, в УГИБДД по Калужской области.
В итоге было составлено 13 административных протоколов. Самое частое нарушение – управление мотоциклом без шлема или с незастегнутым шлемом.
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