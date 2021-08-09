В Калуге ГИБДД оштрафовала 13 мотоциклистов

В Калуге дорожная полиция подвела итоги профилактической акции «Мотоцикл», проходившей в начале августа.

- Расстановка сил и средств осуществлялось с учетом многочисленных обращений граждан, а именно на центральных улицах областного центра и в местах сбора групп мотоциклистов, таких как площадь Театральная и дамба Яченского водохранилища, - сообщили в понедельник, 9 августа, в УГИБДД по Калужской области.

В итоге было составлено 13 административных протоколов. Самое частое нарушение – управление мотоциклом без шлема или с незастегнутым шлемом.