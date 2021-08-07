В Калуге остановку «Старый Торг» окончательно перенесли в сквер Ленина

В Калуге завершились работы по корректировке контактной сети троллейбусов на Старом Торге. С 6 августа все автобусы и троллейбусы, двигающиеся в сторону Каменного моста, останавливаются не у Гостиных рядов, а рядом со сквером Ленина. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- Все мероприятия по переносу остановочного пункта на новое место были выполнены в кратчайшие сроки, - заявили в управлении. - Благодаря переносу остановки с прежнего места расположения, движение автомобилистов на данном участке станет более комфортным за счет увеличения его пропускной способности. Также это положительно скажется и на внешнем облике города, так как освободит обзор на одну из главных достопримечательностей - Гостиные ряды.

Напомним, решение о переносе остановки было принято в конце июля на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.