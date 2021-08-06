В Калуге ликвидировали все железнодорожные переезды бывшей Окской ветки

В Калуге в ночь на пятницу, 6 августа, заасфальтировали последний железнодорожный переезд бывшей Окской ветки. Работы проводились на улице Карла Либкнехта, сообщает управление городского хозяйства.

- Мы выполнили заключительные работы по асфальтированию железнодорожного переезда на улице Карла Либкнехта, - рассказал заместитель городского головы - начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. - На улицах Жукова, Баррикад и Билибина работы были завершены ранее. Хочу выразить благодарность коллегам из ОАО «РЖД» за конструктивную позицию и помощь в организации работ.

Демонтаж путей производили железнодорожники, а асфальт клало городское хозяйство.

Бывшую Окскую ветку в Калуге собираются превратить в зону отдыха.