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Депутат оценил улицу Декабристов в Калуге: «Хотелось бы, чтобы все дороги в городе были такими»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.08.2021 14:38 0 259
Депутат оценил улицу Декабристов в Калуге: «Хотелось бы, чтобы все дороги в городе были такими»

В пятницу, 6 августа, депутаты Городской Думы Максим Платов, Роман Выборнов и Марина Костина в составе комиссии приняли участие в приёмке работе по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице Декабристов и в переулке Григоровом был уложен новый асфальт, установлены бордюры и плавающие канализационные люки, тротуары выложены плиткой.

- Работы выполнены качественно, асфальт, бордюры, тротуарная плитка, газоны, разметка – все сделано на совесть, – прокомментировал Максим Платов. - Надеюсь, что дороги продержатся в таком состоянии весь гарантийный срок. Качество ремонта дорог в этом году стало намного лучше, подрядчики ответственно относятся к своим обязательствам. Хотелось бы, чтобы все дороги в городе были такими как здесь.

Чтобы не допускать разрытий после нового ремонта, в переулке Григоровом сотрудники водоканала заменили 320-метровый участок водопровода и 150-метровый участок канализационного коллектора, отремонтировали 16 колодцев.

Сотрудники Городской Управы провели субботник и засеяли газоны травой, а в мае на улице Декабристов были высажены 17 лип, приобретенных депутатом Гордумы Карпом Диденко.

Акт приемки был подписан без замечаний, гарантийный срок – 5 лет.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.08.2021 14:38 0 259
Тэги: авто дороги городская дума
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