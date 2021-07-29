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В Калуге полиция остановила 50 автомобилей должников на дороге в Анненках

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 29.07.2021 11:01 2 343
В Калуге полиция остановила 50 автомобилей должников на дороге в Анненках

Калужские инспекторы ГИБДД совместно с судебными приставами в среду, 28 июля, провели совместный рейд на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в Анненках. Проверяющие искали водителей, которые уклоняются от выплаты различных штрафов.

- С водителями проводились профилактические беседы о своевременной оплате задолженностей, - сообщает в четверг УГИБДД по Калужской области. - Сведения о каждом автовладельце госавтоинспекторы проверяли по специализированным базам данных на наличие неоплаченных штрафов, после чего разъясняли им способы их оплаты.

За время мероприятия было остановлено около 50 автомобилей неплательщиков, арестовано два транспортных средства, взыскано 20 тысяч рублей.

Дмитрий Ивьев , Фото: УГИБДД по Калужской области.
Опубликовано: 29.07.2021 11:01 2 343
Тэги: авто дороги гибдд приставы
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