В Калуге полиция остановила 50 автомобилей должников на дороге в Анненках

Калужские инспекторы ГИБДД совместно с судебными приставами в среду, 28 июля, провели совместный рейд на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в Анненках. Проверяющие искали водителей, которые уклоняются от выплаты различных штрафов.

- С водителями проводились профилактические беседы о своевременной оплате задолженностей, - сообщает в четверг УГИБДД по Калужской области. - Сведения о каждом автовладельце госавтоинспекторы проверяли по специализированным базам данных на наличие неоплаченных штрафов, после чего разъясняли им способы их оплаты.

За время мероприятия было остановлено около 50 автомобилей неплательщиков, арестовано два транспортных средства, взыскано 20 тысяч рублей.