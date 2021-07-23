На дороге Калуга – Перемышль ограничили движение до 25 июля

В пятницу, 23 июля, начались ремонтные работы на дороге Калуга – Перемышль на участке от Секиотовского кольца до границы города. Из-за этого будет ограничено движение, сообщает управление городского хозяйства.

С 15:00 до 22:00 23 июля будет ограничено движение на участке от Секиотовского кольца до улицы Планерная в направлении «город-область». Для проезда транспорта будет организовано движение по встречному направлению в две полосы.

С 22:00 23 июля до 3:00 24 июля будет ограничено движение на участке от улицы Планерная до улицы Лесная в направлении «город-область». Для проезда транспорта будет организовано движение по встречному направлению в две полосы.

С 03:00 до 09:00 24 июля будет ограничено движение на участке от улицы Лесная до границы города в направлении «город-область». Для проезда транспорта будет организовано движение по одной выделенной полосе.

С 10:00 до 16:00 24 июля будет ограничено движение на участке от границы города до улицы Лесная в направлении «область-город». Для проезда транспорта будет организовано движение по одной выделенной полосе.

С 16:00 до 21:00 24 июля будет ограничено движение на участке от улицы Лесная до улицы Планерная в направлении «область-город». Для проезда транспорта будет организовано движение по встречному направлению в две полосы.

С 21:00 2 июля по 04:00 25 июля будет ограничено движение на участке от улицы Планерная до Секиотовского кольца в направлении «область-город». Для проезда транспорта будет организовано движение по встречному направлению в две полосы.

Схемы перекрытия: