Где 23 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса
В пятницу, 23 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильных и передвижных камер в Калуге не будет.
В области видео и фотофиксация проходит на трассе М3 «Украина», окружной дороге Калуга – Детчино - Малоярославец», дороге «Калуга - Медынь», а также в Перемышльском, Боровском, Тарусском, Малоярославецком, Бабынинском и Жуковском районах.
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