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В Калуге велосипедист столкнулся с «Крайслером» на Тульском шоссе

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 20.07.2021 07:06 4 1483
В Калуге велосипедист столкнулся с «Крайслером» на Тульском шоссе

Вечером в понедельник, 19 июля, на Тульском шоссе в Калуге произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 18:40 велосипедист врезался в легковой автомобиль «Крайслер».

МЧС сообщает, что пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 20.07.2021 07:06 4 1483
Тэги: авто дтп мчс
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