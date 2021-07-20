В Калуге велосипедист столкнулся с «Крайслером» на Тульском шоссе
Вечером в понедельник, 19 июля, на Тульском шоссе в Калуге произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, около 18:40 велосипедист врезался в легковой автомобиль «Крайслер».
МЧС сообщает, что пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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