В Калуге все железнодорожные переезды Окской ветки ликвидируют до 1 августа

В Калуге до 1 августа планируется ликвидировать железнодорожные переезды Окской ветки на улицах Билибина и Карла Либкнехта. Об этом сообщает управление городского хозяйства.

Рельсы уберут, а на этих участках уложат новый асфальт.

На днях работы по ликвидации железнодорожных переездов прошли на улицах Жукова и Баррикад.

Напомним, Окская ветка выведена из эксплуатации несколько лет назад. Последние годы городская управа вела переговоры с РЖД о передаче земли.

На территории Окской ветки планируется устроить парковую зону с дорожками для пешеходов и велосипедистов.

Городская управа опубликовала фото с места проведения работ по асфальтированию переездов.