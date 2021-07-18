В Калуге все железнодорожные переезды Окской ветки ликвидируют до 1 августа
В Калуге до 1 августа планируется ликвидировать железнодорожные переезды Окской ветки на улицах Билибина и Карла Либкнехта. Об этом сообщает управление городского хозяйства.
Рельсы уберут, а на этих участках уложат новый асфальт.
На днях работы по ликвидации железнодорожных переездов прошли на улицах Жукова и Баррикад.
Напомним, Окская ветка выведена из эксплуатации несколько лет назад. Последние годы городская управа вела переговоры с РЖД о передаче земли.
На территории Окской ветки планируется устроить парковую зону с дорожками для пешеходов и велосипедистов.
Городская управа опубликовала фото с места проведения работ по асфальтированию переездов.
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