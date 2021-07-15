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В Калужской области планируют перевозить дошколят в школьных автобусах

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 15.07.2021 10:27 1 362
В Калужской области планируют перевозить дошколят в школьных автобусах

В среду, 14 июля, в Калуге прошла рабочая встреча губернатора области Владислава ШАПШИ с директором Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, членом Общественной Палаты Российской Федерации Натальей АГРЕ.

Обсуждались вопросы повышения безопасности дорожного движения и профилактики ДТП с участием детей.

Наталья Агре отметила высокий уровень взаимодействия с региональной Госавтоинспекцией, сложившийся за последнее время.

- Мы долгие годы в плотной связке работаем с Алексеем Холоповым и его командой, - подчеркнула Агре. - Многие вещи, которые сейчас реализуются на территории Российской Федерации, были апробированы у вас в Калужской области.

На встрече речь в том числе шла о перевозках детей дошкольного возраста с соблюдением требований безопасности их транспортировки.

По словам Владислава Шапши в последнее время участилось число жалоб от жителей области на отсутствие возможности перевозки дошкольников в детские образовательные учреждения ГКУ «Школьный автобус».

- Мы одними из первых в стране, в 2002 году, создали у себя в области государственное казенное учреждение «Школьный автобус», - рассказал губернатор. - Все эти годы оно успешно функционирует, перевозит ежедневно 12,5 тысяч школьников. Но на фоне такого большого количества учащихся у нас есть 323 ребенка, которым нужно попасть в детские сады. Зачастую школьники и дошколята - братья и сестры. И родители, посадив одного ребенка в школьный автобус, вынуждены потом на перекладных добираться со вторым - в детский сад, потому что школьные автобусы не укомплектованы сертифицированными сиденьями для детей до 6 лет или сиденьями, предназначенными для размещения детских удерживающих устройств, которые для автобусов просто не производятся. Мы не можем в соответствии с ГОСТами безопасно перевозить дошколят. Эта проблема беспокоит людей. Надеюсь, что нам получится ее решить. Мы сейчас ищем возможности для установки таких сидений для дошкольников.

Наталья Агре поддержала данное предложение:

- Я полностью разделяю вашу инициативу. Эту тему нужно инициировать. Если вы у себя в области решите этот вопрос, поработаете с местными предприятиями, и переоборудуете школьные автобусы, то мы сможем распространить этот опыт. Для огромного количества родителей это будет большая помощь. Что касается создания «Школьного автобуса», то ваш проект я всегда привожу в пример. Считаю, что эта практика должна быть во всех регионах.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 15.07.2021 10:27 1 362
Тэги: авто дети школа область владислав шапша наталья агре
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