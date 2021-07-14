У калужанина арестовали «Мерседес» за 54 дорожных штрафа

У жителя Калуги арестовали автомобиль Mercedes-Benz S-Класс 350 L стоимостью в несколько миллионов рублей за неоплаченные дорожные штрафы. В среду, 14 июля, об этом сообщили в УФССП по Калужской области.

Всего у мужчины 54 штрафа на 35 тысяч рублей. Кроме того, за каждый штраф он должен выплатить по тысяче рублей исполнительского сбора.

- Калужанин приехал в отделение судебных приставов на дорогой иномарке для дачи объяснений по поводу невыплаты многочисленных штрафов ГИБДД, - отмечают приставы. - Самоуверенность не довела жителя областного центра ни до чего хорошего – машина была на месте арестована сотрудниками ведомства.

Должник почти сразу рассчитался с основным 35-тысячным долгом по штрафам ГИБДД. Однако арест с его автомобиля теперь будет снят лишь после оплаты 54 тысяч рублей исполнительского сбора.