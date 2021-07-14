Где в Калужской области 14 июля установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса
В среду, 14 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.
Их установят на улицах Ленина, Кирова и Московской.
В области видео и фотофиксация проходит на окружной дороге «Калуга - Детчино - Малоярославец», на трассе М3 «Украина», на дороге «Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов», в городах Медынь и Кондрово, в Бабынинском и Жуковском районах.
Места установки дорожных камер в Калужской области 14 июля 2021 года.
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