Где в Калужской области 14 июля установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В среду, 14 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения», мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят на улицах Ленина, Кирова и Московской.

В области видео и фотофиксация проходит на окружной дороге «Калуга - Детчино - Малоярославец», на трассе М3 «Украина», на дороге «Калуга - Ферзиково - Таруса - Серпухов», в городах Медынь и Кондрово, в Бабынинском и Жуковском районах.

Места установки дорожных камер в Калужской области 14 июля 2021 года.