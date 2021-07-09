В Калужской области из-за ремонта перекроют железнодорожный переезд с 13 по 15 июля

В Калужской области с 13 по 15 июля включительно будет проводиться ремонт ж/д переезда в районе «Суходрев –Тихонова Пустынь» на Окружной дороге «Калуга – Детчино – Малоярославец». Об этом сообщает Миндор Калужской области в пятницу, 9 июля.

Переезд будет закрыт с 09:00 до 16:00.

– Необходимо руководствоваться временными дорожными знаками и знаками маршрутного ориентирования, - отметили в министерстве. - Пользователей данной автомобильной дороги просим заранее выбирать другие маршруты движения. Приносим свои извинения.

Перекрытие ж/д переезда в Калужской области с 13 по 15 июля 2021 года.