Где в Калужской области 9 июля установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В пятницу, 9 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения» мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 18:1.

Их установят на улице 65 лет Победы в районе Правого берега, а с 9:00 до 15:30 в микрорайоне Анненки на улице Вишневского.

В области видео и фото фиксация проходит на трассе М-3 «Украина», в Малоярославецком, Бабынинском, Тарусском, Жуковском и Перемышльском районах.

Мобильные и передвижные камеры в Калуге 9 июля 2021 года.