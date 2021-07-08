В Калуге перекроют две улицы 8 июля

В четверг, 8 июля, будет ограничено движение на двух улицах Калуги из-за проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в городской управе со ссылкой на управление городского хозяйства.

Ограничение движения в Калуге 8 июля 2021 года:

ул. Степана Разина в районе д.101 с 09:00 до 21:00 часов;

ул. Суворова в районе д. 19 с 08:00 до 00:00 часов.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении городского хозяйства.

Перекрытие участков улиц в Калуге 8 июля 2021 года.