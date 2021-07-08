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В Калуге перекроют две улицы 8 июля

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.07.2021 10:03 0 267
В Калуге перекроют две улицы 8 июля

В четверг, 8 июля, будет ограничено движение на двух улицах Калуги из-за проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в городской управе со ссылкой на управление городского хозяйства.

Ограничение движения в Калуге 8 июля 2021 года:

  • ул. Степана Разина в районе д.101 с 09:00 до 21:00 часов;
  • ул. Суворова в районе д. 19 с 08:00 до 00:00 часов.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении городского хозяйства.

Перекрытие участков улиц в Калуге 8 июля 2021 года. 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.07.2021 10:03 0 267
Тэги: авто
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