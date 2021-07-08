Где 8 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В четверг, 8 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения» мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 16:30.

Их установят на улицах Ленина, Энгельса, Степана Разина, Автомобильная, Заводская, Тульская, Грабцевское Шоссе и площадь Победы.

В области видео и фото фиксация проходит на трассе М-3 «Украина», в Малоярославецком, Бабынинском, Дзержинском, Жуковском, Перемышльском и Козельском районах.

Мобильные камеры в Калуге 8 июля.