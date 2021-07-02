В Калуге 5 улиц приведут в порядок после разрытий до 6 июля
В Калуге ликвидируют разрытия, оставшиеся после ремонтных работ на некоторых улицах. Об этом сообщили в городской управе со ссылкой на управление городского хозяйства в пятницу, 2 июля.
- Сетевым организациям было дано поручение ликвидировать все разрытия на участках улично-дорожной сети в срок до 1 августа 2021 года, составлены графики восстановительных работ, - подчеркнули в ведомстве. - Управление городского хозяйства города Калуги контролирует качество и срок выполнения восстановительных работ на всех этапах.
С 1 по 6 июля запланировано проведение работ на следующих улицах:
- ул.Дарвина;
- ул.Мичурина;
- ул.Пухова;
- ул.Степана Разина;
- пер.Яченский.
- Восстановительные работы будут выполняться без остановки движения автотранспорта, с сужением дороги, - сказано в сообщении.
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