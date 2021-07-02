В Калуге 5 улиц приведут в порядок после разрытий до 6 июля

В Калуге ликвидируют разрытия, оставшиеся после ремонтных работ на некоторых улицах. Об этом сообщили в городской управе со ссылкой на управление городского хозяйства в пятницу, 2 июля.

- Сетевым организациям было дано поручение ликвидировать все разрытия на участках улично-дорожной сети в срок до 1 августа 2021 года, составлены графики восстановительных работ, - подчеркнули в ведомстве. - Управление городского хозяйства города Калуги контролирует качество и срок выполнения восстановительных работ на всех этапах.

С 1 по 6 июля запланировано проведение работ на следующих улицах:

ул.Дарвина;

ул.Мичурина;

ул.Пухова;

ул.Степана Разина;

пер.Яченский.

- Восстановительные работы будут выполняться без остановки движения автотранспорта, с сужением дороги, - сказано в сообщении.