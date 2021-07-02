Где 2 июля в Калужской области установят мобильные дорожные камеры. Публикуем адреса

В пятницу, 02 июля, по данным «Центра безопасного дорожного движения» мобильные и передвижные камеры в Калуге можно будет встретить с 9:00 до 15:30 на улицах Ленина и Кирова.

В области видео и фото фиксация проходит на трассе М-3 «Украина», в Малоярославецком, Тарусском, Перемышльском и Жуковском районах.

Точные адреса смотрите ниже.