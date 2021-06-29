В Обнинске два новых светофора появятся на проспекте Маркса

В Обнинске на проспекте Маркса установят два новых светофора. Об этом сообщили в правительстве Калужской области во вторник, 29 июня.

Светофоры разместят на пешеходных переходах у остановок «Мост» и «39 микрорайон» к началу учебного года.

- Анализ интенсивности движения на этих участках показал, что основной трафик приходится на транспорт, - отмечают в ведомстве. - За час проезжает более 2500 машин, а проходит – около 40 человек. За 6 лет здесь произошло 49 аварий. В них пострадали 57 человек и свыше тысячи машин. Новые светофоры повысят безопасность на переходах и сократят пробки при выезде на проспект Маркса с Белкинской и Энгельса.