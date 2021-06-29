В Калуге уложили в два раза больше асфальта, чем планировалось
В Калуге дорожники уложили 3,5 километра асфальта вместо запланированных 1,5. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ в понедельник, 28 июня
- На выходных завершили укладку асфальта на дамбе, - отметил градоначальник. - Сейчас работы полностью завершены, в том числе и на «гагаринской» развязке. Сегодня калужане едут уже по новому асфальту.
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