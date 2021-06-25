Где в Калужской области установили камеры ГИБДД 25 июня

В пятницу, 25 июня, в «Центре безопасного дорожного движения» выложили список адресов, где в Калужской области сегодня будут находиться мобильные и передвижные камеры.

В Калуге видео и фото фиксация проходит с 9:00 до 15:30 в микрорайоне Анненки, в районе площади Маяковского и в центре города.

В области с камерами можно будет столкнуться на трех участках трассы Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел», на трассе М-3 «Украина», а также в Малоярославецком, Перемышльском, Жуковском, Тарусском районах.



Полный список адресов, по которым расположены камеры.