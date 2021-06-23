В Калуге перекроют дорогу на Гагаринском мосту 24 и 25 июня

В ночь с четверга на пятницу, 24 и 25 июня, в Калуге перекроют движение на левобережном подходе к мосту через Оку с транспортной развязкой по улице Гагарина. Об этом сообщает городское хозяйство Калуги.

Дорога будет перекрыта из-за замены дорожного покрытия.

- Для проезда транспорта будет организовано движение по встречному направлению в две полосы, - отметили в городском хозяйстве.

Движение будет ограничено с 22:00 часов 24 июня до 22:00 часов 25 июня.

Пути разъезда:

выезд из города в сторону Анненки – от ул. Гагарина с поворотом направо и далее по выделенной полосе по левобережному подходу к мостовому переходу через р. Ока в направлении выезда в область;

выезд из города в сторону Анненки от ул. Набережная с проездом под мостовым переходом, с выездом на съезд от ул. Гагарина и далее по выделенной полосе по левобережному подходу к мостовому переходу через р. Ока в направлении выезда в область;

въезд в город со стороны Анненки – движение по выделенной полосе встречного направления по левобережному подходу к мостовому переходу через р. Ока со стороны области, затем с поворотом направо движение под мостовым переходом в направлении ул. Набережная и далее въезд в город без ограничений;

въезд в Правый берег со стороны Анненки – движение по выделенной полосе встречного направления по левобережному подходу к мостовому переходу через р. Ока со стороны области, затем с поворотом направо движение под мостовым переходом в направлении ул. Набережная и далее с поворотом налево и движением под мостовым переходом въезд на мостовой переход в направлении мкр. Правый берег;

движение центр – Правый берег в обоих направлениях без ограничений.

Расставлять временные дорожные знаки начнут с 20:00 часов 24 июня.

Перекрытие в Калуге на левобережном подходе к мосту через Оку с 22:00 часов 24 июня до 22:00 часов 25 июня.

Пути объезда: через Силикатный и Южный обход.