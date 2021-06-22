В Калужской области появятся восемь проекционных пешеходных переходов
Во вторник, 22 июня, в Калуге прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
На заседании подняли тему пешеходных переходов возле школ.
Весной этого года в регионе начата работа по нанесению зебры. Разметка уже появилась на 376 пешеходных переходах. На конференции отметили, что работа продолжается.
В Калужской области в 2021 году запланирована установка 276 пог.м пешеходных ограждений рядом с образовательными организациями в Мещовском, Мосальском районах и пригороде Калуги. Там же запланирована установка восьми проекционных пешеходных переходов.
На трех переходах в Боровском, Жуковском и Тарусском районах установят дорожные знаки со светодиодной световой индикацией.
В восьми районах области появятся 36 информационных щитов «Внимание дети!» и «Внимание пешеходы!» на участках дорог, где нет тротуаров.
Министерству дорожного хозяйства области поручили продолжить работы по установке освещения на пешеходных переходах, а также применять для нанесения дорожной разметки качественными и долговечными материалы.
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