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В Калужской области появятся восемь проекционных пешеходных переходов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2021 16:34 6 518
В Калужской области появятся восемь проекционных пешеходных переходов

Во вторник, 22 июня, в Калуге прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

На заседании подняли тему пешеходных переходов возле школ.

Весной этого года в регионе начата работа по нанесению зебры. Разметка уже появилась на 376 пешеходных переходах. На конференции отметили, что работа продолжается.

В Калужской области в 2021 году запланирована установка 276 пог.м пешеходных ограждений рядом с образовательными организациями в Мещовском, Мосальском районах и пригороде Калуги.  Там же запланирована установка восьми проекционных пешеходных переходов.

На трех переходах в Боровском, Жуковском и Тарусском районах установят дорожные знаки со светодиодной световой индикацией.

В восьми районах области появятся 36 информационных щитов «Внимание дети!» и «Внимание пешеходы!» на участках дорог, где нет тротуаров.

Министерству дорожного хозяйства области поручили продолжить работы по установке освещения на пешеходных переходах, а также применять для нанесения дорожной разметки качественными и долговечными материалы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2021 16:34 6 518
Тэги: общество авто и транспорт
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