На семи улицах Калуги установили «плавающие» люки. Они смонтированы на Терепецком кольце, Космонавта Комарова, Вилонова, Большевиков, Декабристов, Воскресенской и в переулке Воскресенском. В четверг, 17 июня, об этом рассказал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Почему люки «плавающие». Такое название они получили потому, что их устанавливают на саму конструкцию дороги, а не на бетонное колодезное кольцо, как раньше, - пояснил Денисов. - Асфальтоукладчики могут «вкатать» люк в покрытие, сделав дорогу максимально гладкой.

По словам городского головы, благодаря такой методике покрытие вокруг не просаживается, оно всегда остается вровень с крышкой, а нагрузка на бетонный колодец снижается, он не деформируется.

- Это серьезно продлевает срок его службы и долговечность дорожного покрытия, - подчеркнул Денисов.