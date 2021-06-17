В Калужской области отключили освещение на участке трассы А130 до 26 июня
В Калужской области с 16 июня по 26 июня не будет освещения на 263 и 264 километрах трассы А130 в Мосальском районе. В четверг об этом сообщают дорожники.
Отключение связано с ремонтными работами у деревни Калугово:
- Будет произведен демонтаж существующей линии освещения с последующим монтажом в соответствии с проектом. Просим водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
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