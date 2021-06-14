С 14 на 15 июня движение на въезде в Калугу будет ограничено

Дорога при въезде в областной центр будет перекрыта с 14 на 15 июня, сообщает городская управа в понедельник, 14 июня. Причиной неудобств являются ремонтные работы.

- В связи с ремонтом дороги на подходе к мосту через Оку с транспортной развязкой на улице Гагарина в ночь с 14 на 15 июня будет ограничено движение, - подчеркивает ведомство.

Проехать у водителей не получится с 23:00 14 июня до 8:00 15 июня.

Пути разъезда:

— выезд из города в сторону мкр. Анненки – от ул. Гагарина до съезда под мостовой переход с поворотом направо и далее по полосе встречного направления по левобережному подходу к мостовому переходу через р. Ока со стороны области;

— от ул. Набережная с проездом под мостовым переходом и далее по выделенной полосе встречного направления по левобережному подходу к мостовому переходу через р. Ока со стороны области.

Объехать можно через мкр. Силикатный; Южный обход.

Транспорт в это время будет ходить по встречному направлению в две полосы.