В Калужской области с 15 июня начнут фиксировать выезд на встречку с помощью комплексов «Стрелка»

В Калужской области с 15 июня изменится перечень нарушений Правил дорожного движения, которые будут фиксироваться камерами. С помощью мобильного комплекса фотовидеофиксации «Стрелка» будут наказывать тех водителей, которые выедут на встречную полосу в неположенном месте. В пятницу, 11 июня, об этом сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

- В рамках реализации на территории Калужской области пилотного проекта, направленного на предупреждение смертности населения в дорожно-транспортных происшествиях по причине выезда на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в нашем учреждении проводится работа по фиксации дополнительного вида нарушений Правил дорожного движения «Выезд в нарушении Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения», - говорится в сообщении Центра.

Места расположения комплексов «Стрелка» будут ежедневно меняться.