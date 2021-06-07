В Калуге 150 разрытий водоканала планируется заасфальтировать до 1 августа

В Калуге до 1 августа водоканал обещает устранить все разрытия, которые образовались после ремонта коммуникаций. Всего таких около 150, сообщил в понедельник, 7 июня, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Капитально отремонтированная улица Баумана не стала исключением, - подчеркнул он. - Там яма образовалась возле канализационного колодца. Попросил коллег ускориться, привлечь дополнительные бригады и особое внимание уделить разрытиям, которые находятся прямо на проезжей части. С сегодняшнего дня к ремонту приступают две бригады вместо одной.

Также Денисов рассказал, что на улицах Чижевского и Огарева после празднования Дня города в конце августа начнется замена коммуникаций. Завершить ее предприятие планирует до начала зимы.

- Это позволит нам в следующем году приступить к капитальному ремонту дорожной одежды, - пояснил городской голова.

Еще на трех улицах этим летом водоканал поменяет трубы – Новорежской, Ромодановской и во 2-м Тульском переулке.

- Рассчитываем на качественные и оперативные работы без последствий для города, - отметил Денисов.