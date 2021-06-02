В Калуге улицу Циолковского перекрыли из-за утечки воды

В среду, 2 июня, в Калуге перекрыто движение на участке улицы Циолковского между улицами Королева и Добровольского. Там работают аварийные службы водоканала.

- По информации ГП «Калугаоблводоканал», на данном участке ведутся работы по устранению утечки из-под земли. Водоснабжение домов не нарушено. Работы планируется завершить в течение рабочего дня, - пояснили нам в управлении городского хозяйства.

Знаки на перекрестке Королева и Циолковского.