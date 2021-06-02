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Владислав Шапша договорился с «Яндексом» о проекте по снижению смертности в ДТП на калужских дорогах

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 02.06.2021 14:27 9 560
Владислав Шапша договорился с «Яндексом» о проекте по снижению смертности в ДТП на калужских дорогах

В среду, 2 июня, в рамках в рамках работы XXIV Санкт-Петербургского международного экономического форума губернатор области Владислав Шапша, его заместитель Дмитрий Разумовский на встрече с директором по национальным проектам компании «Яндекс» Анной Лемякиной обсудили возможность совместной реализации федерального пилотного проекта по снижению смертности в ДТП, совершенными по вине водителей, выехавших на полосу встречного движения.

Реализуется проект в рамках достижения показателя «снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и майского Указа Президента России Владимира Путина.

Губернатор области Владислав Шапша отметил, что «результаты проекта будут транслироваться на всю страну, на все регионы, и важно здесь добиться успеха».

В планах взаимодействия с «Яндексом» использование ресурсов «Яндекса» в сфере анализа данных фиксирования снижения скорости движения транспорта там, где раньше такого снижения не было, предупреждение водителей об опасных участках дорог, где возможен выезд на встречную полосу движения.

По словам Анны Лемякиной, «Яндекс» готов предоставить свои сервисы для реализации данного проекта.

- Калужская область для нас приоритетный партнер, - подчеркнула она.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 02.06.2021 14:27 9 560
Тэги: авто дороги область
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