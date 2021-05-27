В Калуге на день выпускника 26 июня перекроют 22 улицы

В Калуге День выпускников будет отмечаться в субботу, 26 июня. В этот день пройдет традиционное шествие от площади Победы до Центрального парка культуры и отдыха. Из-за этого движение на центральных улицах на несколько часов будет перекрыто.

Список улиц 25 мая утвердил своим постановлением городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Перекрытие движения в Калуге 26 июня 2021 года с 17:00 до 23:00:

по Профессиональному проезду.

Перекрытие движения в Калуге 26 июня 2021 года с 16:15 до 19:30:

по ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Московской);

по ул. Маршала Жукова (от ул. Ф. Энгельса до пл. Победы);

по ул. Степана Разина (от ул. Тульской до пл. Победы);

по ул. Николо-Козинской (от ул. Дзержинского до ул. Кирова);

по пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Кирова);

по ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. К. Маркса и до ул. Луначарского);

по ул. Московской (от ул. Достоевского до пл. К. Маркса);

по ул. Дзержинского (от ул. Московской до ул. Ленина).

Перекрытие движения в Калуге 26 июня 2021 года с 17:15 до 20:30: