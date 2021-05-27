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В Калуге на день выпускника 26 июня перекроют 22 улицы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.05.2021 11:06 1 270
В Калуге на день выпускника 26 июня перекроют 22 улицы

В Калуге День выпускников будет отмечаться в субботу, 26 июня. В этот день пройдет традиционное шествие от площади Победы до Центрального парка культуры и отдыха. Из-за этого движение на центральных улицах на несколько часов будет перекрыто.

Список улиц 25 мая утвердил своим постановлением городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Перекрытие движения в Калуге 26 июня 2021 года с 17:00 до 23:00:

  • по Профессиональному проезду.

Перекрытие движения в Калуге 26 июня 2021 года с 16:15 до 19:30:

  • по ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Московской);
  • по ул. Маршала Жукова (от ул. Ф. Энгельса до пл. Победы);
  • по ул. Степана Разина (от ул. Тульской до пл. Победы);
  • по ул. Николо-Козинской (от ул. Дзержинского до ул. Кирова);
  • по пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Кирова);
  • по ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. К. Маркса и до ул. Луначарского);
  • по ул. Московской (от ул. Достоевского до пл. К. Маркса);
  • по ул. Дзержинского (от ул. Московской до ул. Ленина).

Перекрытие движения в Калуге 26 июня 2021 года с 17:15 до 20:30:

  • по ул. Ленина (от пл. К. Маркса до пл. Старый Торг);
  • по ул. Луначарского (от ул. Тульской до ул. Ленина);
  • по пер. Старичкову (от ул. Луначарского до ул. Ленина);
  • по ул. Воскресенской (от ул. Дарвина до пл. К. Маркса);
  • по ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
  • по ул. Карпова (от ул. Воскресенской до пер. Гостинорядского);
  • по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до пл. Старый Торг);
  • по ул. Театральной (от ул. Кропоткина до ул. Баженова);
  • по ул. Баженова (от ул. Марата до пл. Старый Торг);
  • по ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. Гостинорядского);
  • по пл. Старый Торг;
  • по ул. Кутузова (от 1-го Красноармейского пер. до пл. Старый Торг);
  • по ул. Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг);
  • по ул. Набережной (от ул. Красная Гора до пл. Старый Торг).
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.05.2021 11:06 1 270
Тэги: авто дороги выпускной
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