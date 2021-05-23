В Калуге восстанавливают люки на улице Московской по гарантии

В субботу, 22 мая, на улице Московской в Калуге начались работы по восстановлению просевших люков. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Продуктивные выходные, - отметил он. - Подрядчик Р-1 приступил к восстановлению люков на улице Московской. В рамках гарантийных обязательств! Обращаю внимание – за эти работы город повторно деньги не платит. Устранение нарушений – обязанность подрядчика.

Напомним, улицу Московскую ремонтировали в Калуге в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».