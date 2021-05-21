В Калуге с 1 июня изменится схема автобусных маршрутов №29 и №76
В Калуге с 1 июня планируется изменить схему автобусных маршрутов №29 и №76, сообщает городская дума.
Это связано с увеличением количества улиц и жителей в микрорайоне «Кошелев».
- Будет организовано кольцевое движение через улицы Андрея Алешина, Владимира Козлова, Бориса Литвинчука и Братьев Луканиных, - пояснили в гордуме. - В процессе использования новой схемы движения, маршрут может быть скорректирован для удобства жителей.
Новая схема движения автобусов.
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