В Калужской области ограничили движение на трассе А130
В четверг, 20 мая, до 14:00 в Калужской области ограничено движение на 280 километре трассы А130 Москва – Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Беларусь в районе деревне Куземки Спас-Деменского района.
Проехать нельзя по одной из полос.
- Ограничения вызваны проведением работ по вскрытию переездного настила специалистами филиала ОАО «РЖД», - сообщают дорожники. - Просим водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
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