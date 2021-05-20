В Калужской области ограничили движение на трассе А130

В четверг, 20 мая, до 14:00 в Калужской области ограничено движение на 280 километре трассы А130 Москва – Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Беларусь в районе деревне Куземки Спас-Деменского района.

Проехать нельзя по одной из полос.

- Ограничения вызваны проведением работ по вскрытию переездного настила специалистами филиала ОАО «РЖД», - сообщают дорожники. - Просим водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.