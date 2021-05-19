В Калужской области дорогу размыло из-за сильных дождей

В деревне Дубна Ульяновского района Калужской области после сильных дождей размыло дорогу. Об этом 19 мая сообщает прокуратура Калужской области.

- В связи с выпадением большого количества атмосферных осадков произошел подъем воды в пруду деревни Дубна, в результате чего разрушен проезд, которым жители населенного пункта пользовались для подъезда к своим домам, - пояснили в прокуратуре.

Сейчас ведутся восстановительные работы.