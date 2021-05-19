В Калужской области дорогу размыло из-за сильных дождей
В деревне Дубна Ульяновского района Калужской области после сильных дождей размыло дорогу. Об этом 19 мая сообщает прокуратура Калужской области.
- В связи с выпадением большого количества атмосферных осадков произошел подъем воды в пруду деревни Дубна, в результате чего разрушен проезд, которым жители населенного пункта пользовались для подъезда к своим домам, - пояснили в прокуратуре.
Сейчас ведутся восстановительные работы.
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