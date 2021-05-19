В Калужской области с 27 мая заработают два новых пункта весогабаритного контроля

С 27 мая в Ферзиковском и Тарусском районах запустят два новых автоматических пункта весогабаритного контроля «БЕТАМОНТ». В среду об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Они будут располагаться на дороге Калуга - Ферзиково - Таруса – Серпухов недалеко от поворота на деревню Перерушево (географические координаты: широта - 54°32'04.3"N, долгота - 36°36'43.5"E) и рядом с деревней Салтыково (географические координаты: широта - 54°48'40.9"N, долгота - 37°12'35.6"E).

- Системы весового и габаритного контроля транспортных средств в движении предназначены для измерений в автоматическом режиме массы движущихся транспортных средств, нагрузок на оси (группы осей), габаритных размеров, межосевых расстояний, - пояснили в правительстве. - Конструктивно они представляют собой модульную структуру и состоят из весоизмерительного модуля, модулей обнаружения и измерения длины транспортного средства, измерения высоты и ширины, фотовидеофиксации, определения скатности и количества колес на оси, блока питания.