В Калуге начали снимать асфальт в Григоровом переулке
Во вторник, 18 мая, в Калуге начали снимать верхний слой асфальта в Григоровом переулке. Об этом сообщает Служба единого заказа городского хозяйства.
- Начаты работы по фрезерованию переулка Григорова, - пояснили в Службе. - На данной улице свои работы завершили сетевики, сейчас к работам приступил подрядчик.
Планируется уложить два слоя асфальта и выложить тротуары плиткой.
Все работы должны завершиться к 1 июля 2021 года.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!