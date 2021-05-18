В Калуге начали снимать асфальт в Григоровом переулке

Во вторник, 18 мая, в Калуге начали снимать верхний слой асфальта в Григоровом переулке. Об этом сообщает Служба единого заказа городского хозяйства.

- Начаты работы по фрезерованию переулка Григорова, - пояснили в Службе. - На данной улице свои работы завершили сетевики, сейчас к работам приступил подрядчик.

Планируется уложить два слоя асфальта и выложить тротуары плиткой.

Все работы должны завершиться к 1 июля 2021 года.