Калужских водителей предупредили о массовом перемещении лосей

В понедельник, 17 мая, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области предупредило о массовом перемещении лосей, которое традиционно происходит в апреле и мае. Животные представляют опасность, когда выбегают на дороги.

- Мы призываем водителей быть внимательней на дорогах, - говорится в сообщении министерства. - Большинство ДТП с животными происходит или вечером, или ранним утром.

Если вы увидели лося на проезжей части, необходимо остановиться и пропустить животное.

- С конца апреля до середины мая происходит отел самок лосей, они отгоняют от себя лосят, которые родились в прошлом году, - отметил начальник управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Сергей ФУРСОВ. - В этот период также меняются кормовые предпочтения животных: они переходят на питание водными и околоводными растениями и меняют места обитания. Молодые особи плохо адаптированы к самостоятельной жизни и во время миграции часто пересекают трассы и заходят в населенные пункты.

Напоминаем за гибель лося в ДТП предусмотрено наказание до 80 тысяч рублей. Законодательством охраняются и другие животные. За сбитого кабана надо будет платить 30 тысяч рублей, за косулю – 40 тысяч, за медведя – 60 тысяч. Если у водителя есть полис ОСАГО, после аварии он вызвал ГИБДД и правильно оформил ДТП, ущерб за сбитое животное покроет страховая компания.