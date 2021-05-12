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В Калуге за майские праздники задержаны 42 пьяных водителя

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.05.2021 15:59 5 809
В Калуге за майские праздники задержаны 42 пьяных водителя

Сотрудники ГИБДД на майских праздниках в Калуге проводили рейды на дорогах. О результатах проверок стало известно в среду, 12 мая.

- Рейды направлены на выявление водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения: выявлено 38 нарушений – проезд на запрещающий сигнал светофора, 80 – непредставление преимущества пешеходам, 32 – нарушение правил перевозки детей, 60 – нарушение правил пешеходами, - пояснили в полиции. - Под особым контролем дорожных полицейских были нетрезвые водители. Так, за праздники было задержано – 27 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, 15 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

В ГИБДД подчеркивают, что в связи с усиленным режимом работы Госавтоинспекторов в областном центре с 1 по 10 мая 2021 года аварийность снизилась на 10%.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.05.2021 15:59 5 809
Тэги: авто дороги гибдд
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