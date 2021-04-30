В Калуге парковки станут бесплатными с 1 по 10 мая

В Калуге приняли решение сделать бесплатными все городские парковки с 1 по 10 мая включительно. Об этом сообщает городской голова Дмитрий Денисов в пятницу, 30 апреля.

Водители смогут бесплатно оставить свои машины на любой из 88 парковок. В прежний режим работы парковки вернутся в 9 утра во вторник, 11 мая.



- Всех калужан поздравляю с наступающими праздниками Первого Мая и Великого Дня Победы! – говорится в сообщении городского головы. - Надеюсь, что погода не подведёт и длинные праздничные выходные пройдут для вас с пользой и интересом.