В Калужской области участок трассы А130 остался без освещения до 5 мая

В Калужской области в районе деревни Цветовка Барятинского района в понедельник, 26 апреля, отключили освещение на участке трассы А130 Москва – Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Беларусь с 269 по 270 километры. Это связано с проведением ремонтных работ, пояснили дорожники.

- Отключение вызвано проведением ремонтных работ, а именно будет произведен демонтаж существующей линии освещения с последующим монтажом в соответствии с проектом, - говорится в разъяснении.

Планируется, что работы завершатся к 5 мая.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.