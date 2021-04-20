Депутаты городской думы Калуги на заседании комитетов одобрили повышение стоимости проезда в общественном транспорте

На заседании всех комитетов Городской Думы были рассмотрены изменения в решение Городской Думы «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам для МУП «Управление калужского троллейбуса».

«Последний раз тарифы на перевозку пассажиров пересматривались в 2017 году. С тех пор инфляция составила 16%, цены на бензин и дизельное топливо выросли на 20% и 27% соответственно, стоимость электроэнергии выросла на 19,5%», – пояснил необходимость изменения тарифов директор МУП «Управление калужского троллейбуса» Вадим Витьков

По словам Вадима Витькова стоимость проезда возрастает в среднем на 15%, стоимость разового проезда в троллейбусе составит 22 рубля, в автобусе – 25 рублей.

Стоимость проездного билета при неограниченном количестве поездок сроком на один месяц на два вида транспорта (троллейбус и автобус) составит:

для граждан – 1000 рублей,

для организаций и предприятий – 1500 рублей.

Стоимость проездного билета при ограниченном количестве поездок (22 поездки) на два вида транспорта для граждан составит:

на 1 месяц – 400 рублей, на 2 месяца – 430 рублей, на 3 месяца – 460 рублей.

Стоимость льготного проездного билета при неограниченном количестве поездок сроком на 1 месяц на два вида транспорта составит:

для учащихся образовательных учреждений, достигших 14 лет, и учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования – 250 рублей;

для студентов ВУЗов очной формы обучения – 350 рублей;

для пенсионеров (за исключением граждан, имеющих право на бесплатный проезд) – 550 рублей.

«Новые тарифы не предусматривают развитие предприятия, например покупку новых автобусов или троллейбусов, – подчеркнул Вадим Витьков. – Они лишь позволяют УКТ продолжить функционирование в нормальном режиме».

Депутат Алексей Колесников предложил обратиться к руководству области с предложением установить для Управления калужского троллейбуса льготный тариф на электроэнергию, что позволит сократить расходы предприятия.

«На сегодняшний день в Калужской области действует индивидуальный тариф на электроэнергию, он распространяется на ряд частных компаний, повышая, тем самым, инвестиционную привлекательность региона, – отметил Алексей Колесников. – Приходит бизнес, которому предоставляют индивидуальный тариф – от 4 рублей 32 копеек за киловатт. В то же время наше муниципальное предприятие УКТ, несущее тяжёлую социальную нагрузку по перевозке льготных пассажиров, платит как обычное юридическое лицо по 7 рублей за киловатт. Почему бы не обратиться в область с предложением рассмотреть возможность предоставить УКТ индивидуальный тариф. Тем более в условиях пандемии предприятие и так находится в сложном финансовом положении. Это вполне реализуемо и сможет сдержать дальнейший рост тарифов на перевозку пассажиров».