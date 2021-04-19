В Калуге ГИБДД объявила о рейде по тонировке

В понедельник, 19 апреля, в Калуге инспекторы ГИБДД начали профилактическое мероприятие «Чистое стекло». До 28 апреля они будут тонировку у автомобилей, сообщает городской отдел ГИБДД.

- Подобные мероприятия проводятся сотрудниками Госавтоинспекции на регулярной основе, не с целью привлечения к ответственности автомобилистов, а для обеспечения безопасности, как самих водителей, так и других участников дорожного движения, - пояснили в полиции. - В темное время суток тонированные стекла значительно ухудшают видимость для водителя, что может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

За 3 месяца 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции по Калуге было выявлено 982 тонированных автомобиля, светопропускание стекол которых не соответствует установленным нормам. Допустимая норма светопропускания стекол в соответствии с техническим регламентом составляет не менее 70%.

Штраф за неправильную тонировку составляет 500 рублей. Кроме того, водитель обязан удалить тонировку. Если этого не сделать, штраф может вырасти до 4000 рублей.