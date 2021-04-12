В Калужской области заработали два автоматических пункта весового контроля

В Калужской области в полную силу заработали новые посты весового контроля на дороге Калуга – Медынь. Они расположены в районе деревни Каравай и на въезде в Медынь, сообщает в понедельник, 12 апреля, правительство региона.

- Они [пункты] оборудованы датчиками, которые вмонтированы под дорожное полотно, - пояснили в правительстве. - До сегодняшнего дня система функционировала в тестовом режиме. Но теперь нарушителей будут круглосуточно фиксировать камеры.

Штраф за перегруз составит от 150 до 500 тысяч рублей. При этом возможны исключения.

- В силу особенностей некоторые грузы не могут не превышать допустимый вес, - заявляют в правительстве. - В таком случае стоит заранее получить в министерстве дорожного хозяйства специальное разрешение. Во избежание возможных погрешностей на постах ведется автоматический мониторинг метеоусловий и скоростного режима. К 2024 году таких комплексов в регионе будет уже шесть.