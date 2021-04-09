В Калуге ГИБДД начала рейд по грузовому и пассажирскому транспорту

В Калуге 8 апреля сотрудники ГИБДД начали профилактический рейд «Грузовой и пассажирский транспорт». Об этом сообщает городской отдел дорожной полиции.

- В рамках рейда особое внимание будет направлено на соблюдение водителями грузового и пассажирского транспорта режима труда и отдыха, а также на выявление фактов эксплуатации транспортных средств, конструкция которых не соответствуют требованиям безопасности дорожного движения, - пояснили в ГИБДД.

За первые три месяца 2021 года на территории Калуги произошло шесть ДТП с участием грузового транспорта, в результате которых два человека погибли, 10 получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей грузового транспорта зарегистрировано одно ДТП, в котором 5 человек получили ранения.

С участием общественного транспорта произошло девять ДТП, в результате которых 17 человек пострадали. По вине водителей автобусов и троллейбусов зарегистрировано пять ДТП, в которых пять человек получили травмы.

- Чаще всего негативные последствия подобных аварий связаны с нарушением режима труда и отдыха водителей, превышением пассажировместимости, установкой дополнительных посадочных мест, - считают в полиции.