В Калуге перевозчика наказали за срыв графика движения общественного транспорта

Проверка прокуратура выявила нарушения графика движения общественного транспорта в Калуге.

- Несоблюдение графика регулярных перевозок водителями в утренние часы повлекло скопление пассажиров на остановках более 17-20 человек и увеличение времени ожидания посадки до 30 минут на одной из центральных улиц города, - подчеркнули в пятницу, 2 апреля, в прокуратуре Калужской области.

Руководство компании-перевозчика пообещало усилить контроль.

- Должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности, - заявили в прокуратуре.