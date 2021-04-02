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В Калуге перевозчика наказали за срыв графика движения общественного транспорта
Проверка прокуратура выявила нарушения графика движения общественного транспорта в Калуге.
- Несоблюдение графика регулярных перевозок водителями в утренние часы повлекло скопление пассажиров на остановках более 17-20 человек и увеличение времени ожидания посадки до 30 минут на одной из центральных улиц города, - подчеркнули в пятницу, 2 апреля, в прокуратуре Калужской области.
Руководство компании-перевозчика пообещало усилить контроль.
- Должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности, - заявили в прокуратуре.
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