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В Калуге в 2021 году оборудуют 42 проекционных пешеходных перехода
В 2021 году в Калуге запланировано обустройство 42 пешеходных переходов проекционным световым оборудованием, дублирующим линии горизонтальной дорожной разметки. Работы будут проходить возле школ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает в понедельник, 29 марта, правительство Калужской области.
Завершить монтаж планируется к 1 сентября 2021 года.
Напомним, в прошлом году такой переход сделали у лицея №9 на улице Кутузова. В феврале 2021 года оборудование установлено на улице Гурьянова в районе дома №4.
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