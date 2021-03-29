В Калуге в 2021 году оборудуют 42 проекционных пешеходных перехода

В 2021 году в Калуге запланировано обустройство 42 пешеходных переходов проекционным световым оборудованием, дублирующим линии горизонтальной дорожной разметки. Работы будут проходить возле школ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает в понедельник, 29 марта, правительство Калужской области.

Завершить монтаж планируется к 1 сентября 2021 года.

Напомним, в прошлом году такой переход сделали у лицея №9 на улице Кутузова. В феврале 2021 года оборудование установлено на улице Гурьянова в районе дома №4.